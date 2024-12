Corte de gastos: Lula se reúne com ministro da Previdência nesta quarta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira (4/12) com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. O encontro que, já estava previsto na agenda do petista desde ontem, foi realizado durante esta manhã no Palácio do Planalto. O ministro saiu sem falar com a imprensa.

Vale lembrar que o governo decidiu enviar a proposta de emenda à Constituição (PEC) sobre corte de gastos ao Congresso, mas ainda discute a Previdência dos militares.

A Previdência Social tem sido um dos pilares da política social de Lula desde seus mandatos anteriores. Agora, em um cenário de desafios fiscais e envelhecimento da população, o tema ganha ainda mais relevância. Economistas têm apontado que o aumento na expectativa de vida e as mudanças no mercado de trabalho tornam urgente a busca por soluções estruturais.

Carlos Lupi, conhecido por sua defesa do fortalecimento da Previdência e do aumento de benefícios para os segurados, tem enfatizado em declarações recentes que o governo está empenhado em garantir uma previdência pública mais justa e eficiente.



“Precisamos de um sistema que seja sustentável, mas também capaz de atender às necessidades dos trabalhadores brasileiros, especialmente os mais vulneráveis”, afirmou o ministro em uma ocasião anterior.

O encontro entre Lula e Lupi ocorre ainda em meio a expectativas de novas iniciativas do governo para reforçar a seguridade social, especialmente em um momento em que a inflação e o custo de vida pressionam os aposentados.