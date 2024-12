Vital do Rêgo toma posse como novo presidente do TCU

O ministro Veneziano Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU), tomou posse como presidente da corte nesta quarta-feira (11/12). A cerimônia aconteceu na sede do tribunal, em Brasília, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, além de ministros do governo Lula e dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participaria da cerimônia, mas não compareceu em função da cirurgia de emergência na cabeça pela qual passou ontem.

O ministro toma posse em substituição a Bruno Dantas. Jorge Oliveira assume a vice-presidência.

Os mandatos terão início em 1º de janeiro de 2025 e terão duração de um ano, com a possibilidade de renovação por mais um ano.

A regra não explícita é seguir o critério de antiguidade para determinar a presidência do órgão. Assim, de acordo com esse critério, os próximos ministros a ocupar o cargo de presidente são Jorge Oliveira (2027-2028) e Antonio Anastasia (2029-2030).

Vital do Rêgo foi eleito à Presidência do TCU em 4 de dezembro, por unanimidade.

Perfil



Natural de Campina Grande (PB), o ministro Vital do Rêgo atua no TCU desde 2015. Em dezembro de 2014, foi indicado pelo Senado ao TCU para ocupar a vaga deixada pela aposentadoria compulsória do ministro José Jorge.

É formado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e em direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Foi vereador de Campina Grande (PB), deputado estadual, deputado federal e senador.