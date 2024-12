Vital do Rêgo, novo presidente do TCU, diz que vai manter legado de Bruno Dantas

Ministro Vital do Rêgo assume a presidência do TCU - (crédito: Divulgação/TCU)

O novo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo, que tomou posse nesta quarta-feira (11/12), destacou em discurso realizado durante a cerimônia que pretende dar continuidade ao legado de Bruno Dantas, ex-presidente da Corte de Contas.

“Nos últimos anos neste tribunal, eu pude sentir o compromisso de liderar uma máquina dessa. Tenho muita satisfação de, agora, presidir e pretendo manter o legado de Bruno Dantas", afirmou Vital do Rêgo.

Em seu discurso de posse, o ministro relembrou avanços tecnológicos do TCU, como o climate scanner, uma ferramenta que permite a avaliação rápida das ações governamentais relacionadas ao acompanhamento das mudanças climáticas. Também relembrou sua trajetória política, como senador, deputado estadual e deputado federal.



"É com grande emoção que retorno a essa tribuna após uma década. Trago comigo não apenas o mesmo espírito e determinação de outrora, mas a bagagem enriquecida por aprendizagens e experiências que moldaram a minha vida e a minha trajetória nesta casa", afirmou Vital.

O novo presidente do TCU ainda agradeceu o vice-presidente Geraldo Alckmin pela presença e desejou melhoras ao presidente Lula, que passou por uma cirurgia de emergência na cabeça.



Vital do Rêgo também comentou sobre o número de mulheres em cargos na Corte, que atualmente é de 33%, e afirmou que pretende buscar formas de garantir maior participação das mulheres nesses espaço. “O compromisso que temos com a igualdade de gênero não é apenas o compromisso material, mas de fato e de direito”, adicionou.



“O cidadão será a bússola de nossa gestão”, concluiu. “O tribunal continuará a ser rigoroso nas contas públicas, porque somente assim vamos diminuir a profunda desigualdade do povo brasileiro.”





Perfil de Vital do Rêgo

Natural de Campina Grande (PB), o ministro Vital do Rêgo atua no TCU desde 2015. Em dezembro de 2014, foi indicado pelo Senado ao TCU para ocupar a vaga deixada pela aposentadoria compulsória do ministro José Jorge.

É formado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e em direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Foi vereador de Campina Grande (PB), deputado estadual, deputado federal e senador.