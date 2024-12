Médico de Lula manda mensagem para Conselhão: "Presidente está muito bem"

Durante a abertura do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS), o chamado “Conselhão”, nesta quinta-feira (12/12), o médico Roberto Kalil Filho , que faz parte do conselho, enviou uma mensagem direto do hospital reforçando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está “muito bem”, após passar por novo procedimento nesta manhã. A reunião de hoje teria a participação do petista e foi marcada para discutir desenvolvimento sustentável e indústria.