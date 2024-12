Lula vai retirar dreno hoje, mas fica na UTI até sexta-feira, diz equipe médica

De acordo com informações obtidas pelo Correio, um andar de UTI inteiro do hospital foi mobilizado somente para o petista - (crédito: Nelson ALMEIDA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai retirar o dreno da cirurgia para drenar hematoma na tarde desta quinta-feira (12/12). Com isso, ele deve permanecer na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês até amanhã, de acordo com informações médicas.

"Hoje (o presidente) vai continuar monitorado na UTI. O dreno deve ser retirado no fim da tarde e, a partir de amanhã, vai passar a não ter os cuidados 24 horas. Ou seja, alta da UTI amanhã", afirmou Roberto Kalil Filho, médico do petista. Inicialmente, a previsão de deixar a UTI estava marcada para esta quinta-feira.

A saída dos cuidados intensivos, no entanto, não significa uma mudança física de local, segundo a médica Ana Helena Germoglio. "O que define o cuidado na UTI do presidente é a monitorização contínua. A partir de quando tira, significa que não está mais sendo monitorado 24 horas, não está na UTI. Mas, (Lula) vai permaencer no mesmo espaço físico, o que vai mudar vão ser os cuidados", explicou.

De acordo com informações obtidas pelo Correio, um andar de UTI inteiro foi mobilizado somente para o presidente.

Um novo boletim médico sobre a retirada do dreno deve sair ainda na tarde de hoje.