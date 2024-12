Generais Braga Netto e Mário Fernandes têm pedidos de liberdade negados

Braga Netto é acusado de ter tentado ter acesso a delação do tenente-coronel Mauro Cid - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter as prisões dos generais Walter Braga Netto e Mário Fernandes, que foram presos preventivamente na semana passada. A decisão rejeita pedidos apresentados pelas defesas de ambos os acusados.

A decisão que manteve a prisão de Braga Netto é de 24 de dezembro e a de Mário Fernandes foi tomada nesta quinta-feira (26). Eles estão presos no âmbito da investigação que apura tentativa de golpe de Estado. O caso é investigado em inquérito que corre no Supremo.

Leia também: Projeto de artesãs de Planaltina vira decoração de mansão da cantora Anitta

Braga Netto é acusado de ter tentado ter acesso a delação do tenente-coronel Mauro Cid. As informações prestadas por Cid, que firmou acordo de delação premiada com a Corte, está em segredo de Justiça. Moraes aponta que Braga Netto teria tentado obstruir o trabalho de investigação.

Em nota, o advogado José Luis Oliveira, que defende Braga Netto, afirmou que a decisão do magistrado "era previsível".

"A decisão do ministro de manter a custódia do General era previsível, apesar de a defesa entender que não há absolutamente nenhuma prova que justifique a sua prisão. Vamos aguardar o julgamento do agravo pela Turma", disse.

Moraes acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) que avalia que fora da cadeia, os militares poderiam prejudicar o andamento das investigações sobre a tentativa de golpe.