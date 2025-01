Prefeito de BH é internado pela quarta vez em 10 dias

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), voltou a ser internado na tarde desta sexta-feira (3/1) na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Mater Dei.

De acordo com nota divulgada pelo hospital, o prefeito apresentou "quadro de insuficiência respiratória aguda e recebeu assistência ventilatória". Fuad está realizando exames para avaliação do seu quadro geral.

É a quarta vez que o prefeito de Belo Horizonte é internado nos últimos 40 dias.

Em 23 novembro, Fuad foi internado com dores fortes nas pernas, decorrentes de uma sequela do tratamento oncológico que foi realizado ao longo de 2024. Ele recebeu alta cinco dias depois.

Já em dezembro, ele chegou a ser internado por pneumonia e sinusite, tendo alta cerca de uma semana depois.

A última internação foi em 19 de dezembro, quando Fuad apresentou um quadro de diarreia e sangramento intestinal, tendo recebido alta quatro dias depois.

No início de julho, o prefeito anunciou que passava por um tratamento de um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático (parte vital do sistema imunológico) e que se espalha de maneira ordenada. Na época, Fuad decidiu se manter no cargo e na corrida eleitoral mesmo fazendo quimioterapia. A cura foi anunciada já próximo ao final do segundo turno.