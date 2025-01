8/1: obras restauradas chegam ao Palácio do Planalto dois anos depois

As obras de arte chegaram em um caminhão, escoltadas por uma viatura da PF. elas foram carregadas pela rampa do Planalto até o segundo andar - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

Obras danificadas e restauradas após os ataques de 8 de janeiro foram entregues ao Palácio do Planalto nesta segunda-feira (6/1), dois dias antes do ato em memória à data. As peças estavam no Palácio da Alvorada, onde passaram por um processo de restauração durante todo o ano passado.

As obras de arte chegaram em um caminhão, escoltadas por uma viatura da Polícia Federal (PF). Elas foram carregadas pela rampa do Planalto até o segundo andar. Três obras foram entregues neste carregamento.

Dentre elas está o quadro As Mulatas, do pintor Emiliano Di Cavalcanti; e uma escultura em madeira feita pelo artista Frans Krajcberg. Elas foram restauradas por uma equipe formada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em um laboratório montado no subsolo do Palácio do Alvorada.

Amanhã (7), o Planalto receberá o relógio histórico de Balthazar Martinot, quebrado durante a invasão. O objeto foi presenteado pela Corte Francesa para Dom João IV, rei de Portugal. Ele foi enviado para a Suíça e restaurado no país europeu.

As 20 obras de arte recuperadas após o ataque serão oficialmente apresentadas nesta quarta-feira (8), durante evento em memória dos dois anos da invasão de 8 de janeiro. Em 2023, bolsonaristas depredaram o Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), para tentar remover do cargo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.