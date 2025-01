Lula faz reunião sobre Minha Casa, Minha Vida Reconstrução para o RS

Lula realiza balança com ministros sobre ações feitas na área habitacional no Rio Grande do Sul. No último dia 27, ele anunciou o repasse de R$ 6,5 bilhões para fundo de recuperação do estado - (crédito: Wallison Breno / Presidência da República)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião nesta segunda-feira (6/1) para tratar do Minha Casa, Minha Vida Reconstrução, criado para atender aos atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul. O encontro ocorre no Palácio do Planalto e deve apresentar balanço do que foi feito até o momento na área habitacional para os gaúchos.

Estão sendo discutidos também os detalhes sobre o "Compra Assistida", em que é possível adquirir uma casa já existente, com valores de até R$ 200 mil. A contrapartida é que o beneficiário deve entregar a antiga casa, atingida ou em área de risco, ao município.

Ambos programas são financiados pela Caixa Econômica Federal e foram anunciados pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, em maio, quando as enchentes ainda ocorriam no estado.

"Vamos apresentar o roteiro e o fluxo de conjunto das ações iniciadas pelo programa de habitação, que estão divididas em habitações que vamos construir, como também o modelo da compra assistida, de moveis existentes", explicou o ministro, no início da reunião desta tarde.

Estão presentes no encontro também o presidente da Caixa, Carlos Vieira, a vice-presidente de Habitação da Caixa, Inês Magalhães, e os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, das Cidades substituto, Hailton de Almeida, e de Comunicação, Paulo Pimenta. Foi convidado ainda o presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), Rodrigo Assumpção.

No último dia 27, o governo federal anunciou o repasse de R$ 6,5 bilhões para fundo criado para recuperar a infraestrutura gaúcha, fortemente afetada pelas enchentes que atingiram 2,3 milhões de pessoas e deixaram 183 mortos.