Eduardo Paes promete "fechar Copacabana" para desfile de Fernanda Torres

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), prometeu receber a atriz Fernanda Torres com um desfile após a brasileira ganhar o prêmio de Melhor Atriz de Drama, por Ainda estou aqui, na madrugada desta segunda-feira (6/1). O político também comemorou a vitória da filha de Fernanda Montenegro, se dizendo orgulhoso.

“O Oscar vem aí. E queremos desfile com carro de bombeiro, chuva de papel picado. Eduardo Paes, manda fechar Copacabana”, escreveu um internauta. Paes respondeu, dizendo que está “fechado!!!” com a ideia.

A expectativa pela indicação ao Oscar aumentou desde a vitória de Torres. Isso porque o Globo de Ouro é considerado um “termômetro” para o Oscar, abrindo o circuito de premiações. A expectativa é que o filme “Ainda estou aqui” seja nomeado, junto com a indicação para Fernanda Torres.

A lista oficial de indicados ao Oscar será divulgada em 17 de janeiro de 2025. A cerimônia está marcada para 2 de março de 2025, no Dolby Theatre, em Hollywood.

Até ontem, a indicação de Fernada Torres não era vista como garantida. Isso porque, no site No GoldDerby, que reúne previsões de especialistas e do público sobre premiações, ela aparecia na oitava colocação entre as possíveis indicadas ao prêmio de melhor atriz, atrás de Mikey Madison (Anora), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Cynthia Erivo (Wicked), Angelina Jolie (Maria Callas), Demi Moore (A Substância), Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths) e Nicole Kidman (Babygirl). No Oscar, são somente cinco indicadas por categorias.

Agora, o que deve acontecer é que uma das favoritas deixe a disputa para que Torres entre no páreo. 'Ainda estou aqui' já levou mais de 3 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros e foi selecionado para mais de 50 festivais no mundo. Além disso, já levou sete prêmios desde sua estreia, em setembro. Na ocasião, ganhou o título de melhor roteiro no Festival de Veneza.