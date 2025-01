Lula parabeniza vitória de Fernanda Torres: "Transformando arte em resistência"

Fernanda Torres é alvo do prestígio de todos os brasileiros após conquistar o prêmio do Globo de Ouro, e é claro que o presidente do país a enalteceu. Em publicação no X (antigo Twitter), na noite desta segunda-feira (6/1), Lula disserta que a cultura é uma ferramenta poderosa de resistência e transformação.

“Impossível não continuar falando do grande feito que a premiação de Fernanda Torres no Globo de Ouro representa para nós, brasileiros e brasileiras. O cinema e a cultura são ferramentas poderosas para manter vivas as histórias que moldam quem somos, transformando memória em aprendizado e arte em resistência”, Lula comenta.

O presidente enfatiza que o filme Ainda estou aqui reflete sobre um passado de horrores que precisa ser lembrado, para que as novas gerações conheçam e as antigas nunca se esqueçam. “O filme reflete sobre um passado de horrores que precisa ser lembrado, para que as novas gerações conheçam e as antigas nunca se esqueçam. Ao reconhecer o trabalho de Fernanda Torres, o mundo também reconhece a importância de contarmos nossas histórias, não tolerando autoritarismos nem a violência", disse.

Fernanda Torres vence Globo de Ouro de melhor atriz de drama por 'Ainda estou aqui' (foto: Robyn Beck / AFP)

“Que a força e a resiliência de Eunice Paiva, contadas neste grande filme, criem pontes e aproximem as novas gerações desse debate tão importante para a preservação da nossa jovem democracia. Precisamos estar sempre vigilantes e prontos para defendê-la”, completa Lula.

