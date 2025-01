Alckmin nega reforma ministerial e fala de "mudanças pontuais"

O vice-presidente, Geraldo Alckmin afirmou, nesta quinta-feira (9/1) que não deve ocorrer uma reforma ministerial no governo, somente algumas "mudanças pontuais". Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez a primeira modificação do ano, ao mudar a chefia da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

"Não acredito que o presidente Lula vá fazer uma reforma ministerial. Ele fará mudanças pontuais, como fez na área da comunicação do governo", disse o também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, durante entrevista à Rádio Eldorado.

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) foi demitido pelo presidente do cargo de ministro, na última terça-feira (7), após diversas críticas públicas de Lula ao trabalho que estava sendo feito na Secom. No lugar dele, está Sidônio Palmeira, marqueteiro da campanha eleitoral do petista.

Outro nome cotado para deixar a equipe ministerial, por vontade própria, é o de José Múcio, ministro da Defesa. Desde o fim do ano passado, ele já dizia que acreditava ter cumprido a missão de apaziguar as Forças Armadas e estabelecer relação mais amena com o governo federal. No início do governo, ele chegou a avisar ao presidente que não pretendia ficar toda a gestão no comando da pasta.

Múcio compareceu ontem ao ato de dois anos do 8 de janeiro, com os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Não se se sabe, porém, até quando ele deve continuar ocupando o posto, apesar de ser amplamente elogiado pelo governo.

"Quero destacar o bom trabalho do ministro da Defesa. É um trabalho importante, que deveria continuar. Vamos aguardar. Acho que José Múcio faz um bom trabalho e deve continuar", defendeu Alckmin.

O vice-presidente é o mais cotado para assumir a pasta, caso se confirme a saída de Múcio. "Missão é missão. Mas, o meu candidato a ministro [da Defesa] chama-se José Múcio", declarou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), afastando a possibilidade de troca.