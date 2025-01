Ministra confirma interesse do governo em fazer nova edição do CNU

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse, nesta terça-feira (14/1), que o governo tem interesse em fazer uma nova edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). Em coletiva realizada na sede do Ministério do Planejamento, ela ressaltou que houve uma reação positiva ao modelo da prova. “A gente acha que foi um modelo inovador, que teve muitos ganhos para a administração pública”, considerou Dweck.

Apesar de demonstrar o interesse do governo, a ministra disse que só serão divulgadas datas e outras informações sobre o ‘CNU 2’, após a publicação da primeira lista de aprovados no concurso realizado em 2024, que ocorre no dia 4 de fevereiro, de acordo com informação repassada durante a coletiva.

“Eu sei que é essa é a pergunta que todo mundo quer saber, mas mais uma vez, a gente já falou que só vai divulgar o novo CNU quando terminar esse, quando tiver os resultados do concurso divulgados”, disse a chefe da Pasta.

A data de publicação dos resultados finais foi antecipada em uma semana. De acordo com Dweck, essa era uma vontade da pasta, que destacou que há uma necessidade de reposição de cargos dentro do Executivo. “A gente conseguiu junto com a banca essa antecipação, porque a gente está com a expectativa muito grande para a chegada de novos servidores, então para a gente essa antecipação é muito oportuna para a gente”, disse.