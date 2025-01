Michelle cita a Bíblia e pede que Deus abençoe o governo Trump

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro desejou, nesta segunda-feira (20/1) que o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos) seja abençoado por Deus com "sabedoria" para governar o país. A mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está em Washington (EUA) representando seu marido, já que ele está impedido de deixar o país por causa dos inquéritos que responde por tentativa de golpe de Estado.

“Que Deus abençoe o presidente Trump com sabedoria, discernimento e amor para governar o seu povo. Viva a América! Quando os justos governam, alegra-se o povo; mas quando o ímpio domina, o povo geme”, escreveu a ex-primeira-dama.

No domingo (19), Michelle participou de um jantar de gala ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), seu enteado. No jantar, estiveram presentes Donald Trump e a futura primeira-dama Melania Trump, os filhos do político e diversos outros convidados. Ela também publicou vídeos ao lado de seu maquiador, Agustin Fernandez, que também está nos Estados Unidos.

Bolsonaro fica no Brasil

Na última quinta-feira (16), o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes negou o pedido de Jair Bolsonaro para que seu passaporte fosse devolvido e ele pudesse ir aos Estados Unidos participar da posse de Trump.

Seu passaporte foi apreendido em fevereiro de 2024 depois de o ex-presidente ser alvo de uma operação da Polícia Federal que apura sua participação e a de seus aliados em um plano de golpe de estado no fim de 2022.

Para Moraes, não houve qualquer alteração fática que justificasse a devolução do passaporte. Ainda há, segundo ele, a possibilidade de Bolsonaro tentar fugir do país.

"O cenário que fundamentou a imposição de proibição para se ausentar do país, com entrega de passaportes, continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão do indiciado Jair Messias Bolsonaro, para se furtar à aplicação da lei penal", escreveu Moraes na ocasião.

A defesa de Bolsonaro apresentou um recurso contra a decisão, que também foi posteriormente negado.

