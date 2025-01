Danilo Gentili ataca Bolsonaro: "Covarde. Consegue ser pior que o Lula"

Gentili afirmou que Bolsonaro é "o maior covarde que já vimos" e criticou a postura do ex-presidente em relação a aliados - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

O humorista e apresentador Danilo Gentili criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), chamando-o de "covarde" e comparando ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O cara consegue ser pior que o Lula", disparou. A declaração foi feita nas redes sociais do comediante na noite dessa quarta-feira (22/1), ao compartilhar um trecho de uma entrevista de Bolsonaro.

Gentili afirmou que Bolsonaro é "o maior covarde que já vimos" e criticou a postura do ex-presidente em relação a aliados. "Lula foi preso sem entregar um comparsa sequer. Bicho… o cara nem foi preso e tá negando todo mundo que segurou a bucha dele.", escreveu no X (antigo Twitter).

O maior covarde que ja vimos.

Lula foi preso sem entregar um comparsa sequer. Bicho… o cara nem foi preso e tá negando todo mundo que segurou a bucha dele. O cara consegue ser pior que o Lula https://t.co/5RKVcq4FUP — Danilo Gentili (@DaniloGentili) January 23, 2025

O trecho compartilhado por Gentili trazia uma fala de Bolsonaro em que o ex-presidente dizia se arrepender de ter nomeado generais para os ministérios durante seu governo.

"O sistema tá forte, tá aí (sic). Faltou competência para nós, malícia. Você me pergunta o que eu faria diferente. Os ministros palacianos seriam diferentes. Eu não teria mais alguns nomes, um general ali. Eu não teria mais general ali. Teria ministro mais parrudo, mais casca grossa, para enfrentar o sistema", disse Bolsonaro, em entrevista ao canal bolsonarista Fio Diário.

Enquanto isso o covarde do seu pai @jairbolsonaro xingou os presos daqui pra tentar livrar o dele da reta: https://t.co/H9SPrtbAS6 pic.twitter.com/tM72o3odra January 23, 2025

Além disso, Gentili reagiu a uma publicação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal e filho do ex-presidente, que compartilhava uma notícia sobre a anistia dos presos pela invasão do Capitólio, nos Estados Unidos. "Enquanto isso, o covarde do seu pai xingou os presos daqui para tentar livrar o dele da reta", afirmou.

A troca de farpas ainda gerou uma resposta de Carlos Bolsonaro (PL-RJ), vereador e outro filho do ex-presidente, em uma outra publicação. Na ocasião, ele questionou a postura de Gentili. "Eu nem sei porque mudou tanto e virou isso que é. Gostava de você e de repente isso. Enfim, que seja feliz e com menos ódio na vida. É o que desejo de verdade, mas qualquer um de bom senso sabe qual seu propósito nesse enredo todo há muito tempo", disse Carlos.

O apresentador também o rebateu: "Talvez seja o fato de voce ser um filho da puta, cínico e covarde que se esconde atrás desse monte de fake. Vai vc e sua família de mentirosos e traidores pra puta que pariu, seu merda", respondeu.