Lula viajará pelo país e estará mais nas redes sociais

Reunião de Sindonio Palmeira com dirigentes e militantes do PT - (crédito: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende viajar pelo país para mostrar obras e ações que estão sendo realizadas pelo governo em estados e municípios. A informação foi repassada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Sidônio Palmeira, em uma reunião com cerca de mil militantes do PT, deputados e prefeitos de esquerda, nesta quinta-feira. O objetivo do encontro foi apresentar as novas estratégias de comunicação e articular o combate às fake news.

Leia também: José Genoino recebe alta após cirurgia para retirar tumor

A reportagem do Correio teve acesso a informações sobre o encontro. Sidônio afirmou que, ao viajar, Lula vai gravar vídeos mostrando empreendimentos em andamento, e citou o caso da BR 381, que está sendo duplicada no trecho que corta Minas Gerais. A obra é alvo de uma disputa entre o governo federal e o governador do estado, Romeu Zema (Novo). "Temos, por exemplo, a divulgação da duplicação da 381. Era conhecida como rodovia da morte. A importância disso chegar a MG, mostrar qual é o trabalho do governo", frisou Sidônio.

Segundo o ministro, a estratégia é que Lula tenha mais presença nas plataformas digitais. "Vamos ter um presidente muito mais presente. Vamos estar mais presentes nas redes sociais. Vamos discutir a forma como cada um de vocês vai contribuir. Todos podem contribuir divulgando, compartilhando, interagindo com as postagens do governo. A noção geral é que estamos entrando no segundo tempo e que temos condições de fazer muito mais, divulgar muito mais nas ações do governo", completou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele citou a importância de influenciadores digitais, mas criticou o termo. "Eu nem gosto muito desse termo, influenciador. Fica parecendo que eles influenciam as pessoas a fazer isso... São comunicadores", argumentou.

A reunião foi conduzida pelo secretário de Comunicação do PT, Jilmar Tatto, e pela presidente da sigla, deputada Gleisi Hoffmann (PR).

Sidônio disse também que Lula vai participar de um evento de aniversário do PT, em 21 ou 22 de fevereiro. A legenda completará 25 anos de existência.

Críticas

Na própria reunião, Sindônio foi alvo de críticas de militantes. "Estamos andando em círculos, e não estamos saindo do lugar", disse um dos presentes no encontro virtual. "O Nikolas conseguiu mais seguidores que o presidente da República. Ignoramos o Bolsonaro e vamos ignorar outro?", destacou outro.

Um militante afirmou que as informações sobre o governo e as políticas públicas não chegam até a base, nem mesmo entre os grupos e as plataformas de esquerda. "Como vamos pegar algo positivo, se não chega aqui?", rebateu.

O titular da Secom afirmou que ainda não existe um planejamento consolidado de um novo plano de comunicação para o Executivo. Justificou que não poderia dar todos os detalhes sobre o que está sendo discutido, mas que algumas ações devem ser colocadas em prática em breve.

Ele minimizou críticas, pediu que os filiados ao partido rebatam fake news, não repassem conteúdo do qual não se sabe a veracidade e enfatizou que a esquerda "está muito preparada" para brigar no campo digital. "A esquerda tem conteúdo, tem muito conteúdo. Não pode falar fake news", finalizou.