Lula sobre ameaça de taxação de Trump: "Haverá reciprocidade"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quinta-feira (30/1) que, caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, leve a cabo as ameaças de taxar produtos brasileiros, “haverá reciprocidade” e taxação sobre produtos importados dos Estados Unidos.

A fala ocorreu em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, na manhã desta quinta. Lula disse ainda que quer manter uma boa relação com o país norte-americano, mas que quer apenas que Trump “respeite o Brasil” e a soberania dos outros países.

“É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos que são importados dos Estados Unidos. Simples, não tem nenhuma dificuldade”, respondeu Lula ao ser questionado sobre a relação com Trump.

O presidente republicano já ameaçou diversas vezes aumentar as taxas de importação sobre países, citando especificamente o Brasil. Na avaliação de Trump, Brasil, Índia e outras nações “taxam demais” os produtos americanos. Além disso, ele também já ameaçou “taxar em 100%” os países do Brics caso avancem no projeto para desdolarizar suas transações.

Lula quer manter boa relação

Lula argumentou que já teve relações com presidentes republicanos e democratas, e que sempre manteve uma boa relação com os Estados Unidos. Comentou ainda que desejou um bom governo para Trump na carta que enviou após sua vitória nas urnas.

“Eu quero respeitar os Estados Unidos, e quero que o Trump respeite o Brasil. É só isso. Se acontecer, está de bom tamanho”, afirmou o presidente. “Eu sinceramente, é isso que espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, pelo Golfo do México, pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países, é isso”, acrescentou.