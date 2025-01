Lula escolhe candidato a governador de Minas em 2026: "É isso que quero"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (30/1) que quer ver o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), como próximo governador de Minas Gerais. "Eu não posso dizer quem é que vai ser [ministro], gente. Se pudesse falar, falaria. Mas quero que o Pacheco seja governador de Minas Gerais. É isso que eu quero", disse.

A declaração foi dada em uma entrevista coletiva com jornalistas em Brasília, a primeira desde que Sidônio Palmeira assumiu a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo e prometeu mais diálogo com a imprensa. O petista foi questionado sobre a possibilidade de Pacheco e Arthur Lira (PP-AL) ocuparem cargos de ministros do governo em uma possível reforma ministerial.

Ao ser indagado sobre o tema, Lula não falou da situação de Lira, mas, em relação a Pacheco, disse querer que o parlamentar seja eleito como chefe do Executivo mineiro.

O nome da presidente do PT, Glesi Hoffman, também esteve entre os possíveis novos ministros de Lula. "Ela tem competência para ser ministra em qualquer país do mundo, porém ainda não conversei com ela. Não sentei para pensar nisso", afirmou.

Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vem colecionando diferenças desde a sanção do Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag), texto de Pacheco com vetos do chefe do Executivo que contrariaram Zema.