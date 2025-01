Regina Duarte elogia "Ainda estou aqui" e Eunice Paiva: "Uma heroína"

A atriz Regina Duarte, ex-secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL), disparou elogios ao filme Ainda estou aqui, de Walter Salles. A atriz também comentou sobre Eunice Paiva, a advogada brasileira que foi casada com o ex-deputado Rubens Paiva, retratada no filme. "Heroína brasileira, grandiosa", disse.

Em suas redes sociais, ao responder uma seguidora, Duarte disse que a direção do filme foi "primorosa", contando com um "ótimo elenco" e uma atuação "contida, na medida certa" de Fernanda Torres. "Acho a direção primorosa, elenco ótimo e a atuação da Fernanda torres contida, na medida certa, respeitando certamente a Eunice, heroína brasileira, grandiosa, vivendo tempos de comprometimento difíceis", comentou.

Indicado ao Oscar, o filme sobre o período da ditadura militar brasileira (1964-1985) vai disputar três categorias da premiação: melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz, pela atuação de Fernanda Torres.

O filme conta a história da família do engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva, morto sob tortura durante a ditadura, que Regina já defendeu, durante entrevista à CNN, em 2020.