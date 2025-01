Liniker anuncia nova data para show extra em Brasília

A cantora Liniker anunciou mais uma data do show de Caju em Brasília, após os ingressos do primeiro dia esgotarem em apenas três horas.

A segunda apresentação está marcada para 6 de abril. A abertura das vendas será em 3 de fevereiro, a partir das 12h (com início de fila virtual às 10h), no site da Bilheteria Digital. O show ocorrerá no estádio Mané Garrincha. Os ingressos custarão entre R$ 80 a R$ 240.

A turnê de Caju é dividida em quatro atos: O Sol Interno, com canções como Tudo e Veludo marrom; O Alter Ego com Mayonga, Papo de edredom e mais; O Retrogosto, em que Liniker revisita sucessos dos álbuns Indigo borboleta anil (2021), Goela abaixo (2019) e Remonta (2016); e finaliza em tom de Celebração, listando músicas como Popstar e Febre.

A tour já passou por São Paulo, em novembro do ano passado. Uma das apresentações contou com transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay.

Na sequência, a cantora passou pelo Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Porto Alegre e Belo Horizonte. Neste ano, estão previstas apresentações em Aracaju, no dia 21 de março; João Pessoa, no dia 22 de março; e Salvador, nos dias 29, 30 e 31 de março.

Caju em Brasília

Data: 5 de abril (sábado) - Ingressos esgotados

Horário: 20h (abertura da casa) | 22h30 (início do show)

Local: Mané Garrincha - SRPN - Asa Norte - Brasília (DF)

Data: 6 de abril (domingo) - Nova data

Horário: 18h (abertura dos portões) | 20h (início do show)

Local: Mané Garrincha - SRPN - Asa Norte - Brasília (DF)

Valores

Arena: R$ 80,00 (meia-entrada) | R$ 90,00 (solidária) | R$ 160 (inteira)

Premium: R$ 120,00 (meia-entrada) | R$ 130,00 (solidária) | R$ 240,00 (inteira)

Ingressos no site da Bilheteria Digital

Datas de Caju em 2025