Davi Alcolumbre teve carreira meteórica na política; leia perfil

Eleito para o 2º mandato na Presidência do Senado, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) é um político experiente, apesar de ser um dos parlamentares mais novos da Casa Alta. Nascido em 1977, tem 47 anos e começou a vida pública em 2001, quando foi eleito vereador de Macapá. Chegou à Câmara dos Deputados dois anos depois, em 2003.

Alcolumbre foi reeleito duas vezes e exerceu mandato como deputado federal até 2014, quando se elegeu senador aos 37 anos — na época, o mais novo do país. Venceu a disputa pela presidência do Senado em 2019, aos 41 anos, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) com os votos de 42 de 81 senadores.

Naquele ano, na Câmara, Rodrigo Maia (à época no finado DEM), vencia a disputa na Câmara para um terceiro mandato.

No primeiro ano da gestão Alcolumbre, Câmara e Senado se uniram para aprovar a reforma da previdência, que enfrentou forte resistência da oposição e foi uma das bandeiras de Jair Bolsonaro (PL) durante sua campanha eleitoral em 2018. O texto alterou, dentre outras coisas, a idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres.

De perfil pragmático, Alcolumbre evitou levar adiante sanções ao Judiciário e ao Executivo. Em 2021, na reta final de seu mandato, arquivou todos os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal e contra o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que estavam sob análise da presidência do Senado. Foram 36 ao todo.

Na época, a direita ainda começava a se organizar contra o Supremo Tribunal Federal, que, posteriormente, com o incentivo do presidente Bolsonaro, virou o grande alvo da militância.

Ainda em 2021, Alcolumbre conseguiu eleger seu sucessor, o senador Rodrigo Pacheco (MG), à época seu correligionário no DEM. Embora tenha deixado a presidência do Senado, Davi Alcolumbre conseguiu manter sua influência política nos bastidores.

Se elegeu presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado em 2021 e conseguiu se reeleger em 2023. Durante esse período, cuidou da articulação em torno da distribuição das emendas parlamentares.