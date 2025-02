Lula ligou para Alcolumbre assim que vitória for confirmada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assim que a vitória foi confirmada em sessão neste sábado, no Plenário da Casa.

A ligação foi intermediada pelo líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), que passou o telefone a Alcolumbre assim que a votação foi encerrada e o resultado, confirmado. A informação foi confirmada ao Correio por interlocutores do Palácio do Planalto.

Na conversa, Lula parabenizou Alcolumbre pela vitória. O senador também atendeu a outros telefonemas antes de assumir a cadeira e conduzir a sessão que aprovou a nova Mesa Diretora do Senado.

Alcolumbre foi eleito hoje com 73 votos como o novo presidente do Senado, substituindo Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no cargo. Ele era considerado favorito, e disputou contra os senadores Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Eduardo Girão (Novo-CE), que atingiram quatro votos cada um.

Logo depois da ligação, Lula divulgou uma nota oficial parabenizando Alcolumbre. “Caminharemos juntos na defesa da democracia e na construção de um Brasil mais desenvolvido e menos desigual, com oportunidades para todo o povo brasileiro”, escreveu o presidente.