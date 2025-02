Quem é Rodrigo Manga, o prefeito tiktoker de Sorocaba

Se você é um frequentador assíduo das redes sociais, possivelmente viu algum internauta falar em “se mudar para Sorocaba” ou citar o nome da cidade paulista. Até mesmo a dramática coruja Duo, mascote da plataforma Duolingo, que coleciona mais de 1 milhão de seguidores, apareceu de malas feitas para morar na cidade.

Os holofotes para a cidade do interior paulista se devem às estratégias de comunicação do Rodrigo Manga (Republicanos), apelidado de "prefeito tiktoker", que gerou ondas de elogios e críticas na internet. Nesta terça (11/2), o gestor municipal esteve em Brasília para o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas e aproveitou para gravar um vídeo em frente ao Congresso Nacional em protesto contra o aumento do preço dos alimentos.

Para aproveitar a "guerra dos bonés", Rodrigo apareceu no evento com boné escrito “Vem morar em Sorocaba” e foi "tietado" pelos presentes. A atuação nas redes sociais já garantiu mais de 2 milhões de seguidores no TikTok.

Com formato descontraído, Manga aproveita tendências do momento nos roteiros e apresenta projetos da prefeitura em vídeos bem humorados. As propostas também dão o que falar. Desde guarda-chuvas e carregadores portáteis nos terminais de ônibus, disponibilização de Ozempic na rede pública e até projeto que cria hologramas de pessoas que morreram para “dar último recado” no funeral, o prefeito conclui o vídeo com o lema “vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade para se viver no Brasil”.

No entanto, moradores e políticos da região afirmam que não é bem assim. Um deles é o humorista André Gropo, que classificou o prefeito como o “pior da história de Sorocaba” e destacou promessas não cumpridas e investigações contra o chefe da gestão municipal. Segundo o influenciador, Manga também não cumpriu a principal promessa da campanha, a implementação do programa Casa Nova Sorocaba, que iria atender 14 mil famílias. Em resposta ao Correio, a prefeitura afirmou que o projeto está com sete empreendimentos em andamento, "sendo que um deles, o Residencial Vista Tropical, já está em construção". A entrega das primeiras unidades deve ser feita até 2026.

O primeiro mandato de Rodrigo Manga foi marcado por uma série de denúncias e polêmicas. Desde 2023, o prefeito está com as contas bancárias bloqueadas em inquérito que investiga gasto de mais de R$ 26 milhões na compra de kits robótica para a educação básica. Decisão da Justiça cita mais duas contratações suspeitas na educação, nas compras de kits de palavra cantada e de educação financeira.

Procurada, a Prefeitura de Sorocaba argumenta que, embora o bloqueio das contas ainda esteja vigente, a contratação foi feita mediante licitação regular e a decisão "é provisória e não há qualquer condenação sequer em primeira instância".

"Em relação ao kit de educação financeira, o processo foi extinto, pois acabou provado que não houve qualquer prejuízo ao erário, uma vez que não houve pagamento por parte do Município e o contrato foi rescindido", escreveu. O processo do kit palavra cantada, segundo a administração municipal, também deve ser extinto. "Apesar de o Município entender que a contratação foi regular, mesmo assim determinou a devolução dos kits para a empresa e não realizou qualquer pagamento", declarou.

Carreira

Rodrigo Maganhato, conhecido como Rodrigo Manga, foi eleito pela primeira vez em 2012, como vereador. O político, formado em marketing, atuava no comércio de veículos e se candidatou com o nome de Missionário Rodrigo Manga. O título de missionário veio após o político conseguir vencer o vício em drogas, relato que usa para inspirar pessoas e pregar palavras de fé religiosa.

Em 2016, o então vereador foi reeleito como o vereador mais votado da cidade, com 11.471 votos, recorde que foi ultrapassado por Caio Oliveira (Republicanos) em 2024, quando recebeu 12.090 votos.

Rodrigo Manga foi reeleito em 2024 com 73,75% dos votos, votação que, segundo ele, foi a maior da história da cidade. O prefeito, de fato, conquistou o maior número registrado em Sorocaba, 263.063 votos. No entanto, proporcionalmente ao número de eleitores, Manga fica atrás de Vitor Lippi (PSDB), reeleito com 79% em 2008.

Estratégias

As propostas do prefeito são ambiciosas. Desde o primeiro dia de mandato em 2025, Manga já anunciou passe livre para estudantes no transporte público, 100% de desconto no IPVA de veículos fabricados em Sorocaba e 15% de desconto no IPTU de postos para impedir reajuste nos valores dos combustíveis.

Crítica à gestão, a vereadora Iara Bernardi (PT) chamou o prefeito de “pai da mentira” e comentou estratégia do prefeito de aproveitar temas que estão em alta para comentar nos vídeos. “Pode reparar que se o tema está em alta, seja trazer os estrangeiros para o Brasil de Israel, Neymar, Pablo Marçal, Jojo Toddynho, o Trump, ele entra nessa vibe, faz mais vídeos para promover Sorocaba e se autopromover”, destaca a parlamentar.

Um exemplo aconteceu no último fim de semana, quando Manga fez críticas à fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre evitar comprar produtos caros. Em vídeo, o prefeito aparece segurando um prato vazio com a palavra “fome” e anuncia que escolas municipais vão abrir aos sábados para fornecer refeições aos alunos e familiares.

O prefeito também aproveitou a posse de Donald Trump nos Estados Unidos para anunciar que o novo presidente é bem vindo em Sorocaba. Manga assinou um decreto em que prevê investimentos e disponibilidade da estrutura municipal para o trânsito entre políticos e outros moradores dos dois locais.





Bolsonarismo

Político de direita, Manga já usou as redes sociais para apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros nomes da esfera. Na pandemia, o prefeito seguiu narrativa negacionista utilizada pelo chefe do executivo federal.

Manga chegou a disponibilizar o “kit covid”, sem eficácia comprovada, na rede municipal. Em 2021, o representante foi denunciado junto a aliados por crime de responsabilidade ao convocar uma aglomeração para receber Bolsonaro em Sorocaba. A denúncia aponta ainda que a prefeitura paralisou a vacinação na data por conta do evento.

Embora se venda como o nome do bolsonarismo na cidade, ele não foi apoiado por Bolsonaro em 2024, já que o Partido Liberal lançou candidato próprio. A disputa pelo apoio levou ao desentendimento com o deputado estadual Danilo Balas, representante do PL, que começou a fazer críticas contra a gestão do atual prefeito.

A luta pelo apoio de Bolsonaro foi semelhante em São Paulo (SP), onde Pablo Marçal (PRTB) teve destaque entre os bolsonaristas mesmo sem o apoio formal do ex-presidente, que ficou ao lado de Ricardo Nunes (União Brasil). Não é coincidência que a relação entre Marçal e Manga tenha se estreitado após as eleições.

Depois da derrota de Marçal no primeiro turno, o prefeito de Sorocaba publicou vídeo em que convidava o coaching para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Marçal chegou a responder o sorocabano, mas a proposta não foi para frente.

Em janeiro, o PRTB de Marçal convidou Manga para se juntar ao partido e disputar o governo do estado de São Paulo em 2026. No entanto, isso significa romper com o atual governador Tarcísio de Freitas, colega do prefeito no Republicanos e possível candidato à reeleição.

Índices

Segundo o gestor a cidade de Sorocaba tem o Produto Interno Bruto (PIB) que mais cresce atualmente no Brasil. O título de maior crescimento em participação no PIB nacional, entretanto, pertence a Maricá (RJ). Embora tenha apresentado crescimento do PIB, Sorocaba perdeu uma posição e foi de 25º para 26º na participação na economia do país.

O índice econômico em todo o estado de São Paulo foi positivo em 2024, com crescimento superior ao nacional. Dados do Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), fundação vinculada à Secretaria da Fazenda e Planejamento, atualizados em outubro mostram que SP teve crescimento acumulado de 3,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Região Administrativa de Sorocaba, que engloba 47 municípios, teve aumento de 2,1%, o 9º maior entre as 16 regiões.

Apesar do crescimento, levantamento da TV Tem aponta que evolução do PIB é inferior ao aumento da dívida da cidade de Sorocaba, que alcança R$ 650 milhões em empréstimos, três deles feitos na gestão de Manga. Em janeiro, a Câmara de Sorocaba autorizou novo empréstimo no valor de U$ 150 milhões, equivalente a 867 milhões na cotação atual.

Procurada, a prefeitura afirmou que “a Administração Municipal mantém um orçamento equilibrado e tem alta capacidade de pagamento de débitos e, por sua vez, de endividamento perante empréstimos com garantia da União, o que possibilita maior possibilidade de atração de recursos financeiros para investimentos em obras públicas, sem risco fiscal”. A nota enviada ao Correio destaca ainda que a dívida está em consonância com o limite legal e que o novo empréstimo aprovado pela Câmara busca financiar “obras estruturantes que promovam o desenvolvimento urbano, econômico e social de Sorocaba”

“A Prefeitura de Sorocaba complementa que o município segue uma crescente nos índices de desenvolvimento econômico na atual gestão. O município tem aumentado sua arrecadação nos últimos anos, cuja previsão é de recorde no orçamento para 2025, atingindo R$ 5.659.177.511,30”, escreveu.