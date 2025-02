Atentado contra ex-prefeito de Taboão da Serra foi forjado, diz MP

A ideia do atentado seria de elevar a popularidade do então candidato, que perdia nas pesquisas - (crédito: PODEMOS/DIVULGAÇÃO)

A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo constataram que o atentado contra o ex-prefeito de Taboão da Serra José Aprígio (Podemos), durante as eleições municipais de 2024, foi forjado. Ao longo desta segunda-feira (17/2), agentes realizam a Operação Fato Oculto na cidade para prender envolvidos no suposto atentado.



Em 18 de outubro do ano passado, em meio à corrida eleitoral, o político retornava de uma agenda oficial quando teve o carro alvejado e foi atingido por um disparo no ombro.

A ação policial está sendo conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do MP paulista. Segundo as investigações, Aprígio era participante ativo do plano de atentado, que foi executado pelos seus secretários.

A ideia do atentado seria de elevar a popularidade do então candidato, que perdia nas pesquisas. No fim das contas, o seu oponente, Engenheiro Daniel (União Brasil), saiu vencedor, com 66,27% dos votos no segundo turno. A defesa do ex-prefeito nega as acusações.

Até o momento, já foram apreendidos armas, dinheiro, celulares e computadores, e pelo menos uma pessoa foi presa. No total, serão cumpridos dois mandados de prisão e 10 de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento, incluindo o irmão do ex-prefeito e o secretário de seu governo. Um terceiro suspeito é considerado foragido pelas autoridades.

*Estagiário sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza