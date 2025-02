Lula recebe premiê de Portugal para 14ª Cimeira Luso-Brasileira

Lula e Montenegro vão comandar a 14ª Cimeira Luso-Brasileira, reunião periódica com ministros brasileiros e portugueses - (crédito: Victor Correia/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na manhã desta quarta-feira (19/2) com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, com quem assina uma série de acordos de cooperação entre os dois países. Os dois vão comandar a 14ª Cimeira Luso-Brasileira, reunião periódica com ministros brasileiros e portugueses.

Os acordos a serem anunciados incluem cooperação contra o crime organizado e em áreas como defesa, saúde, educação e meio ambiente. Cerca de 20 anúncios são esperados, que devem ser feitos por Lula e Montenegro em declaração conjunta após a Cimeira.

Montenegro subiu a rampa do Planalto, e seguiu para uma reunião privada com o petista. Ele foi recebido também por ministros dos dois países, incluindo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça), Camilo Santana (Educação), Margareth Menezes (Cultura) e Sidônio Palmeira (Comunicação).

Dentre os acordos já confirmados pelo Ministério das Relações Exteriores estão a compra de 12 aeronaves Super Tucano, da Embraer, para a Força Aérea Portuguesa, e parceria entre a Embraer e a empresa portuguesa de aviação Ogma para adaptar as aeronaves ao padrão da Otan.

Acordos de cooperação

Os acertos também incluem a abertura de um escritório da Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Atração de Investimentos (Apex Brasil) em Lisboa, e a criação de um escritório de cooperação do Itamaraty e outro da Embraer, também na capital portuguesa. Está no radar ainda uma ação conjunta contra organizações criminosas.

Ontem (18), Lula recebeu o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, para uma visita de Estado. Além de reuniões, os dois participaram da entrega do Prêmio Camões à escritora brasileira Adélia Prado e de um jantar no Palácio do Itamaraty. Rebelo não participa da Cimeira.