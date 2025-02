Governo vai anunciar maior política de crédito já feita nesse país, promete Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer, nesta quinta-feira (20/2), que o governo está preparando o lançamento de três medidas de acesso ao crédito, que devem beneficiar os pequenos e médios empreendedores. A declaração foi dada em entrevista concedida à rádio Tupi, emissora do grupo Diários Associados.

“Eu ainda tenho três coisas para anunciar ao povo braisleiro, temos três políticas de crédito para favorecer o pequeno empreendedor, o médio empreendedor e o pequeno empresário”, disse o petista, sem dar detalhes sobre o novo plano. “Será a maior política de crédito já feita nesse país”, ressaltou.

O governo pretende liberar uma nova modalidade de crédito consignado para trabalhadores do setor privado no próximo mês, com objetivo de ampliar o acesso à carteira. A equipe econômica está trabalhando para lançar a nova modalidade na primeira quinzena de março.

“Na minha opinião, o dinheiro tem que circular na mão do povo trabalhador, da classe humilde, da classe média e do pequeno empreendedor. O dinheiro circulando, ele vai gerar crescimento, desenvolvimento, mais emprego e mais salário”, disse o chefe do Executivo durante a entrevista.

“Muito dinheiro na mão de poucos dá concentração de miséria. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza e é isso que nós vamos fazer. Eu tenho três coisas para anunciar e em breve vocês saberão”, completou.