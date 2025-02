PL faz seminário de comunicação em Brasília com Valdemar e Bolsonaro

O evento reúne deputados, vereadores e a cúpula do PL no centro de Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Partido Liberal dá início nesta quinta-feira (20/2) ao primeiro Seminário Nacional de Comunicação da sigla em Brasília, com a presença do presidente Valdemar Costa Neto e do ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento é realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e vai até amanhã (21).

O encontro reúne influenciadores de direita, deputados e assessores para palestras com representantes das principais redes sociais. O objetivo é falar sobre estratégias de comunicação e sobre a otimização do uso de redes sociais para alcançar mais eleitores.

Apesar de o ex-presidente Bolsonaro ter confirmado presença, ele não pode ir ao local enquanto Valdemar Costa Neto estiver lá por proibição judicial. Por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), eles não podem conversar.

Durante a manhã, além de Valdemar, participaram nomes como o senador Rogério Marinho (PL-RN), secretário-geral do PL e líder do partido no Senado; o primeiro vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ); bem com o líder da oposição na Casa Baixa, o deputado federal Zucco (PL-RS).

“Temos muitas e profundas diferenças com a esquerda. Uma das mais claras e evidentes é a nossa defesa intransigente da liberdade de expressão e a luta contra a censura”, disse Zucco no evento.

“Enquanto o PL chama as plataformas digitais para dividir seus conhecimentos e práticas com nossos correligionários, o governo federal e o STF trabalham no sentido inverso”, afirmou o deputado, que ressaltou que as redes sociais são uma ferramenta para a “luta contra a dominação e o abuso de poder”.