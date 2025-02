"Melhor aos 70 do que aos 50", comenta Lula sobre exames de check-up

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta sexta-feira (21/2), após bateria de exames de check-up, que "o Lulinha está melhor aos 70 do que estava aos 50".

O petista enfatizou ainda que está recuperado do ferimento na cabeça, e que não deixará de fazer política, citando o "aloprado que fez um plano para me matar", em alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro e 33 de seus aliados denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por uma tentativa de golpe de Estado.

"Ontem (20), eu fui fazer um check-up. Cinco horas e meia dentro de um hospital. Fiz tudo o que um ser humano tem que fazer. Exame de tudo, da cabeça, do coração, de tudo o que você possa imaginar. E, sinceramente, quando eu terminei os exames, 23h30, os médicos falaram: 'Lulinha, você tem 70 com saúde de 30 e vontade política de 20'", comentou o chefe do Executivo em evento para anúncio de investimentos no Porto de Itaguaí, Rio de Janeiro.

Cirurgia na cabeça

"Se alguém pensava, como o aloprado que fez um plano para me matar, se alguém pensava que eu ia parar de fazer política por causa da cabeça, eu quero é dizer que o Lulinha está melhor aos 70 do que estava aos 50", enfatizou o petista. Segundo a Polícia Federal (PF) e a PGR, Bolsonaro e seus aliados articularam um plano para assassinar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula fez um check-up completo ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O exame estava marcado para dezembro, mas precisou ser adiado em razão de uma cirurgia de emergência para tratar um hematoma no cérebro. "Muita gente pensou que eu ia morrer", lembrou o presidente.