Moraes envia à PGR defesas dos denunciados por golpe de Estado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou neste sábado (8/2), à Procuradoria-Geral da República (PGR) as manifestações das defesas dos denunciados na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado.

Ao todo, foi estipulado o período de cinco dias para Paulo Gonet se manifestar sobre as contestações apresentadas. O prazo, que inicia na segunda-feira (10/3), termina na sexta-feira (14/3). As informações são do jornal O GLOBO.

Após essa fase, a Primeira Turma do STF deve julgar se os denunciados devem se tornar réus e uma nova fase do processo será iniciada.

Em fevereiro, a Procuradoria-Geral da República denunciou, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado. No documento de mais de 270 páginas, a PGR descreve a trama golpista executada contra as instituições democráticas. Os denunciados pela PGR são acusados de cometer os seguintes crimes:

organização criminosa armada;



tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;



golpe de Estado;



dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável

prejuízo para a vítima;



deterioração de patrimônio tombado.

Segundo as investigações, o plano teve início em 2021, com os ataques sistemáticos ao sistema eletrônico de votação, por meio de declarações públicas e na internet. As acusações baseiam-se em manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens.