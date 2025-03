Em discurso de posse, Gleisi faz aceno a Haddad e elogia Moraes

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, fez questão de responder a críticas sobre a relação dela com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira (10/3), durante o discurso de posse, no Palácio do Planalto. Na oportunidade, ela também elogiou a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na defesa da democracia.

"Chego para somar. Foi essa missão que recebi e pretendo cumprir. Um governo de ampla coalizão, dialogando com as forças políticas do Congresso e com as expressões da sociedade, suas organizações e movimentos. Chego para colaborar com todos ministros e ministras, que coordenam suas respectivas áreas, respeitando os espaços e competências de cada um e cada uma, sob a liderança do presidente Lula. Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política", iniciou a ministra.

"Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo, as pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda", acrescentou. Em resposta, Haddad acenou com a cabeça em sinal afirmativo.

Gleisi criticou, diversas vezes, as decisões da Haddad na economia do governo, enquanto ainda estava à frente da presidência do Partidos dos Trabalhadores (PT). A chegada da nova ministra ao centro do Executivo, no Planalto, foi criticada por a relação tensa com o ministro da Fazenda.

Democracia

Durante discurso, Gleisi também relembrou o trabalho de articulação política que realizou durante a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de 2022. Ela, então, aproveitou para agradecer a atuação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, na defesa da democracia, já que, à época, ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Quero aqui reconhecer o papel do ministro Alexandre de Moraes, na defesa da democracia, e, agora, da soberania nacional. Respeitamos e temos relação com todos, mas o Brasil é dos brasileiros e das brasileiras", declarou a ministra, relembrando o recente embate do magistrado contra a plataforma de vídeos dos Estados Unidos, Rumble, que se negou a cumprir medida judicial brasileira de combate às fake news. Ela está suspensa no Brasil, assim como ocorreu com o X, antigo Twitter.