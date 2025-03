Valdemar pedirá pessoalmente a Moraes para voltar a falar com Bolsonaro

Correio. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto , pediu nesta terça-feira (11) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para rever a decisão que o proibiu de se comunicar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) . Valdemar também irá pessoalmente ao STF no início da tarde desta terça para despachar pessoalmente com o ministro Alexandre de Moraes sobre o assunto. A informação foi publicada primeiro pelo G1 e confirmada pelo

Embora tenha sido investigado no inquérito de tentativa de golpe, que está sob a responsabilidade de Moraes, Valdemar não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no fim de fevereiro. O pedido para a retomada do contato com Bolsonaro, portanto, já era um movimento esperado por aliados.

Desde fevereiro de 2024, quando foram alvos da operação da Polícia Federal Tempus Veritatis, os dois estavam proibidos de se falar para evitar que atrapalhassem as investigações. Naquela ocasião, Valdemar chegou a ser preso por porte ilegal de arma.

A Justiça também proibiu o contato desses com outros investigados, como o general Braga Netto (preso); o general Augusto Heleno; o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, dentre outros militares que entraram na denúncia da PGR por tentativa de golpe de Estado.