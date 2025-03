Pressão do setor hoteleiro faz governo antecipar cúpula da COP30

O governo brasileiro decidiu antecipar a reunião de cúpula da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP) após pressão do setor hoteleiro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (13/3), pelo secretário extraordinário para a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP30), Valter Correia. A principal preocupação está na capacidade de acomodação para o alto número de delegações estrangeiras, autoridades e especialistas esperados para o evento.



“Nós estamos tornando oficial isso, é uma decisão do Brasil. Fazer antes, dá tempo da gente fazer uma reflexão com um pouco mais de tranquilidade, sem pressão da rede hoteleira, sem a pressão da cidade, e isso ajuda também a gente a organizar melhor a abertura da COP sem grandes problemas", disse o secretário.

A decisão veio após um alerta de que a rede hoteleira poderia não suportar a demanda, especialmente em um período de alta temporada para o turismo. A COP, que reúne líderes globais para debater ações contra as mudanças climáticas, exige uma infraestrutura robusta não apenas para as conferências, mas também para garantir hospedagem e transporte adequados aos 50 mil participantes.

A antecipação da cúpula faz parte de um esforço maior do Brasil para sediar eventos internacionais de grande porte sem comprometer a logística e o conforto dos envolvidos. Durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, em novembro de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou a importância da cooperação internacional em temas urgentes, como a fome e a pobreza. No encontro, foi lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa brasileira que já conta com o apoio de 82 países.

"É muito importante o que vamos discutir aqui e eu tenho certeza que se nós assumirmos a responsabilidade com esses assuntos da fome e da pobreza, nós poderemos ter sucesso em pouco tempo", disse o presidente da república.

A expectativa agora é que a mudança de data permita um planejamento mais eficiente e evite entraves que possam afetar o bom andamento das discussões climáticas. A COP é um dos eventos mais importantes do calendário ambiental global, e a participação do Brasil tem sido cada vez mais estratégica para a consolidação do país como protagonista nas negociações ambientais.

Com informações da Agência Brasil

