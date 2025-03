Lula celebra 40 anos da posse de Sarney: "Reencontro com a democracia"

Neste sábado (15/3), data que marca os 40 anos da posse do primeiro presidente após a ditadura militar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para celebrar o processo de redemocratização. "Mais que a posse de um presidente da República, 15 de março de 1985 será lembrado como o dia em que o Brasil marcou o reencontro com a democracia", declarou o petista.

Lula também destacou a liderança do ex-presidente José Sarney. O maranhense, eleito vice-presidente nas eleições indiretas do mesmo ano, tomou posse no lugar do presidente eleito Tancredo Neves, internado no Hospital de Base. Com a morte de Tancredo, em 21 de abril, Sarney governou durante os anos de mandato subsequentes, época fundamental para elaboração da Constituição de 1988.

"O presidente José Sarney governou sob a constante ameaça dos saudosos da ditadura, mas com extraordinária habilidade e compromisso político criou as condições para que escrevêssemos a Constituição Cidadã de 1988, e mudássemos a história do Brasil", escreveu Lula.

Leia também: Os personagens e locais que decidiram a Nova República

O petista ainda destacou os desafios e avanços do país na inclusão social e combate à pobreza. Ele também lembrou acenos feitos ao regime militar e tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. "É preciso mostrar às novas gerações o que foi e o que seria viver novamente sob uma ditadura, e ter todos os direitos negados, inclusive o direito à vida", pontuou.

Mais que a posse de um presidente da República, 15 de março de 1985 será lembrado como o dia em que o Brasil marcou o reencontro com a democracia.



O presidente José Sarney governou sob a constante ameaça dos saudosos da ditadura, mas com extraordinária habilidade e compromisso… March 15, 2025

Acompanhe ao vivo

Nesta data especial para o processo de redemocratização brasileiro, a Fundação Astrojildo Pereira (FAP) e o partido Cidadania, com apoio do Correio Braziliense, promovem o seminário Democracia 40 anos: conquistas, dívidas e desafios. O evento acontece no Panteão da Pátria e conta com a participação de José Sarney, da ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Cármen Lúcia, e de figuras políticas da Nova República. Acompanhe ao vivo pelo YouTube do Correio.