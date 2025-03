Nelson Jobim defende redução do ódio político: "Precisamos é pensar no futuro"

"Pensar no futuro significa não ter retaliações do passado e também a redução do ódio político", ressaltou Jobim - (crédito: Mariana Campos/CB/DA Press)

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jobim afirmou que o país precisa focar no futuro, sem retaliações ao passado e buscar a redução do ódio político. A declaração foi dada neste sábado (15/03), durante sua participação no evento “Democracia 40 anos: Conquistas, Dívidas e Desafios”, realizado no Panteão da Pátria, em Brasília.

Jobim destacou que a democracia brasileira tem se consolidado ao longo das últimas quatro décadas, apesar dos desafios e conflitos políticos. “Tivemos 40 anos, a construção durou, está durando, as instituições estão acertadas, tem lá os seus conflitos, mas o que nós precisamos é pensar no futuro”, afirmou o ex-ministro.

Para ele, a manutenção da democracia exige não apenas vigilância, mas também a compreensão de que a política deve ser conduzida com equilíbrio e sem revanchismos. “Pensar no futuro significa não ter retaliações do passado e também a redução do ódio político”, ressaltou.



O evento contou com a participação de diversas personalidades para discutir o avanço da democracia brasileira desde o fim do regime militar.

Estiveram presentes o ex-presidente José Sarney, a ex-presidente do Chile Michelle Bachelet, o ex-presidente uruguaio Julio María Sanguinetti, a ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia e a ex-governadora do Distrito Federal Maria de Lourdes Abadia.

O Correio Braziliense foi responsável por uma exposição instalada no hall de entrada do Panteão, detalhando a transição democrática no Brasil.

