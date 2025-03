Sergio Moro apoia anistia nas redes sociais, mas condena invasões

08/10/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Politica. Sabatina do Gabriel Galipolo, no Senado para Presidenica do Banco Central do Brasil. Na foto, Senador Sergio Moro. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) afirmou, hoje (16/3), em suas redes sociais que apoia a anistia para os manifestantes do 8 de janeiro de 2023, que invadiram as sedes dos três poderes em Brasília. "Ninguém concorda com a invasão de prédios públicos e vandalismo, mas as punições, com até 17 anos de prisão, são excessivas e arbitrárias", afirmou o ex-juiz na publicação.

Entretanto, apesar do apoio ao ato que ocorre hoje em Copacabana (RJ) e contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores políticos, o senador deixou claro que não estará presente. "Não estarei em Copacabana, mas essa é minha posição", disse.

Sergio Moro disse ainda que não concorda com o atual governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas os bolsonaristas não gostaram nada das palavras do parlamentar.

Nos comentários, vários apoiadores de Bolsonaro afirmaram que Sergio Moro se queimou em todos os campos, o chamaram de covarde e insinuaram que o ex-juiz "quer os votos do ex-presidente, mas não quer colocar a cara a tapa. Covarde duas vezes".

Para deixar claro, reitero neste domingo o que tenho dito: sou favorável à anistia para os manifestantes do 8/1. Ninguém concorda com a invasão de prédios públicos e o vandalismo, mas as punições, com até 17 anos de prisão, são excessivas e arbitrárias. Também sou e sempre serei… March 16, 2025