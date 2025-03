"Eu lutei pelas Diretas Já", diz ministro Dias Toffoli, do STF

“Na nossa geração, que se formou na centro-esquerda, nós nos denominamos ‘geração em fio’, em homenagem à ‘política do fio do bigode’, e fomos às ruas, lutamos pelas Diretas Já”, afirmou o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante sessão solene em memória aos 40 anos da redemocratização do país. Durante a sessão especial, o ex-presidente José Sarney foi homenageado.

De acordo com Toffoli, a atuação paciente, resiliente e firme de Sarney permitiu a transição democrática. O ministro lembrou, ainda, da participação de Sarney ao ampliar o voto para os analfabetos, em 1996. Em sua fala, o ministro do STF lembrou daqueles que lutaram contra a ditadura militar, e dos que foram presos, torturados e assassinados pelo regime.

“Se temos democracia é porque muitos foram à luta primeiro, foram lutar por igualdade, liberdade, e, evidentemente, em uma cerimônia de 40 anos da redemocratização, não podemos esquecer aqueles que nos deixaram ou aqueles que sofrem com o trauma dos momentos de totura”, disse Toffoli.

O senador Renan Calheiros (MDB), que também estava presente, entre outras autoridades, atribui à democracia, conquistada na transição iniciada em 1985 com a eleição indireta, que elegeu Sarney presidente, à saída da crise econômica que o país enfrentava no regime militar.

O deputado federal Aécio Neves, por sua vez, foi homenageado com a medalha Tancredo Neves, seu avô, que faleceu antes de tomar posse. Com isso, assumiu José Sarney, vice de Tancredo na chapa de oposição à ditadura.