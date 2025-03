Pacheco sobre Sarney: "Sentimento absoluto de dever cumprido"

Em sessão especial no Senado, que homenageou o ex-presidente José Sarney como parte da programação de comemoração e memória dos 40 anos da redemocratização no país, iniciada em 15 de março de 1985, com a eleição indireta, o senador Rodrigo Pacheco (PSD) reforçou que o Brasil é um Estado Democrático de Direito. Além disso, relacionou os momentos mais importantes que marcaram a democracia à trajetória política de Sarney.

Após a posse de Sarney, a abertura democrática teve como marco principal a promulgação da Constituição Federal de 1988, mas continuou com a construção da estabilidade econômica e com a elaboração de políticas públicas para combater a pobreza, disse Pacheco. Para o senador, a atuação de Sarney, durante sua vida política, garantiu que esses três pilares da democracia fossem consolidados.

“A sua presença — Vossa Excelência — ao longo desses anos, se confunde junto com o amadurecimento democrático, com a transição, a estabilidade econômica e assistência social, por isso, pode ter o sentimento absoluto de dever cumprido pelo o que prestou a a essa nação ao longo dessas décadas como presidente, deputado, intelectual, advogado, jornalista e político”, disse Pacheco.