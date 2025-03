Com Eduardo nos EUA, Filipe Barros toma posse em Comissão de Relações Exteriores

Depois de o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciar que vai se licenciar do mandato de deputado federal, o PL precisou indicar um novo nome para presidir a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (Creden) da Câmara. O escolhido foi o deputado bolsonarista Filipe Barros (PL-PR), que foi eleito na manhã desta quarta-feira (19/3).

Ao assumir o cargo, o parlamentar disse que vai priorizar o diálogo com todos os partidos para avançar em pautas importantes para o país, como o fortalecimento da soberania nacional. Afirmou, no entanto, que Eduardo Bolsonaro, assim como sua família, é vítima de perseguição estatal e de arbitrariedades do Judiciário.

Leia também: Eduardo Bolsonaro se licencia do mandato e fica nos EUA

Ele leu um discurso em que classificou a última terça-feira (18) como “um dia histórico” pela decisão de Eduardo de “se exilar” para “fugir de uma iminente perseguição a suas liberdades e de sua família”. O novo presidente da Creden disse também que a direita brasileira é vítima da “coerção estatal” e de “judicialização da política” que visa retirá-la do espaço político brasileiro.

“Por esse contexto, o ato do Eduardo é heroico e deixa ainda mais claro para a comunidade internacional o que está acontecendo no nosso país. Todas as minhas condolências ao Eduardo, à sua família, ao presidente Bolsonaro, o maior líder dessa nação, perseguido pelos nossos opositores políticos”, disse Filipe Barros, que também disse condenar a “censura” no Brasil e a interferência indevida de outros países na política do país.

"Exagero"

Logo depois de seu discurso, o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) discordou das falas de Filipe Barros.“Eu acho que imaginar que a direita esteja excluída da política brasileira é um certo exagero. É só ver as eleições municipais recentes, onde a direita e até mesmo aquilo que se convencionou a chamar de extrema-direita eu diria que chamou a atenção”, pontuou.

“Eu não vejo a democracia em risco no presente momento. Nós acompanhamos o mandato do presidente Jair Bolsonaro inteiro. Aquilo que dizíamos não tínhamos como provar, entretanto, a partir do momento que determinados diálogos, determinados vídeos, determinados áudios, determinadas testemunhas vieram à luz, ficou claro que nós corremos um risco até maior que imaginávamos de ter um golpe no nosso país”, afirmou o deputado petista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Arlindo disse, no entanto, que acredita que no parlamento não há assunto proibido. “Portanto, será um prazer nós trabalharmos aqui, com as divergências públicas e notórias, porém tendo como norte a melhoria do nosso país”, completou, ao dar os parabéns a Filipe Barros pelo novo cargo.

Comissões

Depois de uma intensa reunião de líderes na terça, a Câmara instala hoje as presidências de todas as comissões permanentes da Casa. São 30, ao todo. O PL, partido com maior número de deputados, é o que tem mais indicações: são cinco, ao todo. Além da Creden, o partido também terá as comissões de Saúde, Agricultura, Segurança e Turismo.

De outro lado, o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá as presidências de algumas comissões-chave para o avanço das pautas econômicas que o governo quer aprovar em 2025. São quatro, ao todo: Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação, Direitos Humanos e Cultura.