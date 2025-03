Mudança de Eduardo Bolsonaro para os EUA gera memes; confira

Publicados por perfis de políticos, famosos e de cidadãos comuns, os memes sobre a saída de Eduardo Bolsonaro o relacionam com apelidos jocosos, com títulos de filmes e com o personagem Ronald M'c Donalds, da marca de hambúrguer M'cDonalds - (crédito: Platobr)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) virou meme nas redes sociais, nesta semana, após anunciar que vai tirar uma licença temporária da Câmara dos Deputados. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o parlamentar afirmou que ficará nos Estados Unidos durante o período da licença.

Eduardo tem ido com frequência aos Estados Unidos para fazer pressão contra o Judiciário brasileiro. Segundo o parlamentar, a mudança temporária ocorre devido a uma "perseguição" judicial contra o clã Bolsonaro — que segundo ele, seria liderada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fuga das galinhas, Bananinha covarde e mais

Publicados por perfis de políticos, famosos e de cidadãos comuns, os memes sobre a saída de Eduardo Bolsonaro o relacionam com apelidos jocosos, com títulos de filmes e com o personagem Ronald Mc Donald, da marca de fast food Mc Donald's

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) comparou a ida de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos ao filme Fuga das galinhas. Em perfil no Instagram, ela classificou como covardia a atitude do colega de Câmara.

A também deputada federal Célia Xakriabá (PSol-MG) associou a ida de Eduardo Bolsonaro aos EUA com o personagem Ronald, da rede de fast food McDonald's, em referência a uma fala antiga do parlamentar. Em 2019, quando Bolsonaro demonstrou interesse em indicar Eduardo para o cargo de embaixador, o deputado defendeu a indicação ao afirmar que fez intercâmbio no país e fritou hambúrguer nos EUA.

FUJÃO: Eduardo Bolsonaro anunciou que vai se licenciar do mandato e ficar nos EUA para não ser preso. O último que apague a luz pois o primeiro já pulou do barco!! pic.twitter.com/t97CuQqj1Y March 18, 2025

Perfis de humor também entraram no deboche ao deputado licenciado. A página Ministra das Lamentações, na rede social X, chamou Euardo Bolsonaro de fujão e perguntou se ele trabalharia de 'chapeiro' nos Estado Unidos para se manter.

Eduardo Bolsonaro fujão vai trabalhar de chapeiro nos EUA pra se manter? pic.twitter.com/ar2xVRP3Mo — Ministra das Lamentações ?????????????‍???? (@lovato_po) March 18, 2025

Outro perfil que usou memes para satirizar a licença de Eduardo Bolsonaro foi o do especialista em estratégia digital Alex Klein. Ele escreveu que o filho de Jair Bolsonaro foi para os Estados Unidos porque ele havia sido selecionado para assumir o papel de um fictício novo personagem da Disney intitulado "Bananinha Americana".

Ele foi selecionado para o novo personagem da Disney.



Bananinha Americana: pic.twitter.com/NS4EYPxNQK — Alex Klein (@oalexdigital) March 18, 2025

Outra publicação ironiza o inglês de Eduardo Bolsonaro. "Não vai passar dificuldade nos Estados Unidos", diz o postagem, acompanhada de um vídeo do parlamentar durante uma entrevista em inglês.

sorte que o Eduardo Bolsonaro fala inglês fluente e não vai passar dificuldade nos Estados Unidos pic.twitter.com/aXAyN39lUs — William De Lucca (@delucca) March 18, 2025

TAMBÉM FAÇO A MESMA PERGUNTA EDUARDO BOLSONARO pic.twitter.com/w5cnabmKAP — William De Lucca (@delucca) March 18, 2025