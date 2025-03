Duarte Jr. assume Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência na Câmara

O deputado Duarte Jr. (PSB-MA) foi eleito por unanimidade, nesta quarta-feira (19/3), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Pai atípico, ele substituirá o deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG) no cargo.

Entre as pautas prioritárias do colegiado está a elaboração do Código Brasileiro de Inclusão, que pretende reunir em um único texto as diversas leis em vigor voltadas para este público.



“Precisamos reunir todas as leis que existem, simplificar o texto, garantir que as pessoas tenham um melhor entendimento, maior facilidade de conhecer, para poder exigir os seus direitos. E mais do que tudo isso, ou tão importante quanto, a gente precisa garantir recursos”, disse ao Correio.

O parlamentar se destacou nos últimos meses na defesa de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Segundo Duarte Jr agora, à frente da comissão, o objetivo é dar mais visibilidade e defesa aos direitos de pessoas com deficiência.

