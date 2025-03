STF marca julgamento de ex-PRF e integrantes do governo Bolsonaro

O encontro do advogado de Braga Netto com Cristiano Zanin - (crédito: Platobr)

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), agendou para 29 e 30 de abril o julgamento do núcleo 2 dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado. Até agora, a Corte marcou o julgamento de três dos quatro grupos de acusados.

Os denunciados do núcleo 2 são:

Silvinei Vasques — ex-diretor da PRF;

Mário Fernandes — general da reserva;



Filipe Garcia Martins Pereira — ex-assessor da Presidência;



Marcelo Costa Câmara — coronel da reserva e ex-assessor de Bolsonaro;



Marília Ferreira de Alencar — ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça;



Fernando de Souza Oliveira — delegado da PF.



O primeiro núcleo terá o caso analisado pela Primeira Turma, dias 25 e 26 de março, e envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros, como Walter Braga Netto, Anderson Torres e Augusto Heleno. O grupo três ficou para 8 e 9 de abril. Nesta etapa, foram reunidos os militares que atuaram ativamente para promover ações que incentivassem a trama golpista.

Os acusados são: Bernardo Romão Correa Netto; Cleverson Ney Magalhães; Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira; Fabrício Moreira de Bastos; Hélio Ferreira Lima; Márcio Nunes de Resende Júnior; Nilton Diniz Rodrigues; Rafael Martins de Oliveira; Rodrigo Bezerra de Azevedo; Ronald Ferreira de Araújo Júnior; Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros; Wladimir Matos Soares.

A PGR denunciou, no mês passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas, divididas em cinco núcleos, por estimular e realizar atos contra os Três Poderes e contra o Estado Democrático de Direito. Segundo o órgão, o ex-chefe do Planalto tinha ciência e participação ativa em uma trama golpista para se manter no poder e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.