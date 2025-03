Alessandro Vieira apresenta PL para reduzir pena por 8 de janeiro

"As decisões tomadas pelo Supremo, lideradas pelo ministro Alexandre (de Moraes), se afastam cada vez mais do ideal de Justiça", criticou o senador. - (crédito: Pedro França/Agência Senado)

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou ao Senado Federal neste sábado (22/3) um Projeto de Lei (PL) para reduzir a pena para os condenados pelos ataques de 8 de janeiro, que batizou como o "PL da Justiça",em contraste ao "PL da Anistia" em tramitação.

O texto reduz as penas para os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito para quem agiu sob influência de multidão ou participou apenas da depredação de patrimônio, e não altera a punição para financiadores ou planejadores dos atos.

Para golpe de Estado, a penalidade passa de 4 a 12 anos para 2 a 8 anos de prisão. Já para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a pena muda de 4 a 8 anos para 2 a 6 anos de prisão. Além disso, no caso da condenação pelos dois crimes, no mesmo contexto, o de golpe de Estado absorverá a pena.

Ou seja, enquanto a pena máxima para a condenação dupla atualmente é de 20 anos, ela passará a 12 anos de reclusão caso o projeto seja aprovado. A mudança poderá ser aplicada de forma retroativa aos condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas não se aplica aos investigados pela organização da tentativa de golpe, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o general Braga Netto.

Leia também: Senador Alessandro Vieira quer ser a terceira via na disputa pelo Planalto

Senador critica condenações do STF

"As decisões tomadas pelo Supremo, lideradas pelo ministro Alexandre (de Moraes), se afastam cada vez mais do ideal de Justiça. A Justiça de verdade, de lastro constitucional, exige proporcionalidade e razoabilidade das penas, individualização das condutas e pleno direito de defesa", comentou o senador.

"O projeto apresentado garante esses valores, sem gerar risco de impunidade. Não se combate abuso com mais abuso", acrescentou.

O texto de Alessandro Vieira é um contraponto ao PL da Anistia, defendido por bolsonaristas, que prevê perdão total das penas a todos os condenados pelos atos de 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de Estado.