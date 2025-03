Flávio Dino vota e STF já tem quatro votos para condenar Carla Zambelli

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, registrou neste domingo (23), seu voto a favor da condenação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Com a decisão de Dino, o placar do julgamento chegou a 4 a 0 pela condenação e pela perda do mandato da parlamentar.

O caso envolve um episódio ocorrido em outubro de 2022, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, quando Zambelli sacou uma arma e perseguiu um apoiador do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Paulo pelas ruas dos Jardins. A deputada responde por irregularidades no porte da arma e por coação durante o episódio.

O relator do processo, ministro Gilmar Mendes, votou pela condenação de Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão, além da cassação de seu mandato e da revogação de sua autorização para porte de armas. Os ministros Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes acompanharam o relator, e Flávio Dino foi o quarto a seguir a mesma linha, reforçando a tendência de condenação da parlamentar. Contudo, caso os magistrados decidam pela absolvição de Zambelli, esse processo poderá entrar em arquivamento.

A deputada nega as acusações, e afirma em sua defesa que a ação foi motivada porque um grupo de homens teriam a intimidado, e que ainda foi empurrada contra o chão. O julgamento segue no plenário virtual do STF e os ministros têm até sexta-feira (28) para registrar seus votos. Caso não haja pedido de destaque para que a análise ocorra no plenário físico, a tendência é que o julgamento se encerre nos próximos dias.

