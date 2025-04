Eleitores voltam às urnas em quatro municípios para definirem novos prefeitos

Quatro municípios brasileiros realizaram eleições suplementares, neste domingo (6/4), para escolher novos prefeitos. O pleito se deu após decisões da Justiça Eleitoral, que cassaram os mandatos ou registros das chapas eleitas em 2024. Eldorado (SP), Neves Paulista (SP), Ruy Barbosa (BA) e Paranhos (MS) foram os locais onde um total de 64,8 mil pessoas tiveram de retornar às urnas.



Em Neves Paulista, interior de São Paulo, Kiko Rossali (PL) foi eleito com ampla vantagem, atingindo 79,2% dos votos válidos. Seu único adversário era Betinho Milani (PSD). A eleição ocorreu após o então prefeito eleito em 2024, Reginaldo da Silva (PL), ter o registro de candidatura negado por conta de uma condenação por furto qualificado, tornando-o inelegível até 2028.

Apesar disso, Silva chegou a recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas a Justiça manteve a decisão. De acordo com informações concedidas pela prefeitura, Rossali deverá assumir em 10 de maio.

Em suas redes sociais, o prefeito eleito agradeceu a população e comerciantes e garantiu atender as demandas da população. “As ideias que nos foram apresentadas pode ter certeza que vamos levar isso para que consigamos aprovar esses projetos, que sejam de anseios da população”, afirmou Rossali.

Já em Eldorado, a eleição ocorreu após a Justiça cassar o registro do então eleito Elói Fouquet (PSDB), por improbidade administrativa. O novo prefeito é Noel Castelo (Solidariedade), que conquistou a vitória com 41,8% dos votos.

Ele saiu bem à frente dos concorrentes, o Doutor Galindo (PSD), que obteve 37,8%, e Doutora Débora (PT), com 20,2%. Anteriormente, Castelo já havia sido eleito vereador na disputa passada.

Em seu primeiro dia no cargo, Castelo garantiu o envio de R$ 1 milhão de reais para a construção de uma nova rodoviária no município, e está previsto para chegar nos próximos meses. “Eldorado precisa — e vai ter — uma rodoviária decente. Vamos tirar esse sonho do papel e transformar em realidade, com fé em Deus”, disse o prefeito em suas redes sociais.

No município de Paranhos, no Mato Grosso do Sul, Hélio Acosta (PSDB) foi o escolhido pela população com 64,4% dos votos válidos, derrotando Ricardo Laurício (PT), que obteve 30,6%. A eleição foi convocada após a cassação do mandato de Heliomar Klabunde (MDB), reeleito em 2024, por irregularidades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Na Bahia, o município de Ruy Barbosa também enfrentou um novo pleito. Na disputa, Eridan de Bonifácio (MDB) saiu vitoriosa com 51,5% dos votos, derrotando Dr. George (PSD), que somou 48,5%. Eridan é esposa de Bonifácio, que venceu a eleição de 2024 pelo PT, e teve a candidatura cassada por conta de irregularidades na prestação de contas da prefeitura, relativas à sua gestão anterior, em 2016.

As falhas envolvem desvios em verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e levaram a rejeição de suas contas pela Câmara Municipal.

