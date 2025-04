Hospital divulga boletim médico de Bolsonaro após internação no RN

Bolsonaro chega de helicóptero a Natal, após passar mal no interior do RN - (crédito: Divulgação Sec Segurança RN)

O Hospital Rio Grande, em Natal, confirmou por meio de nota oficial que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro deu entrada na unidade nesta sexta-feira (11/4), por volta das 11h15, após ser transferido de forma aérea do Hospital de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. O documento, assinado pela direção médica da instituição, informa que Bolsonaro foi inicialmente levado ao Hospital Walfredo Gurgel, mas, após avaliação, foi conduzido ao Rio Grande por uma ambulância do SAMU.

Segundo o boletim, o ex-presidente apresentava “distensão abdominal e dor”. Ao chegar à unidade, foi atendido por uma equipe multidisciplinar sob a coordenação do cirurgião Hélio Barreto, com apoio dos cardiologistas Álvaro Barros, Marcelo Cascudo e Madson Vidal, além da direção médica representada pelo Dr. Luiz Roberto Fonseca.

“O Sr. Jair Bolsonaro encontra-se hospitalizado, com parâmetros vitais estáveis, recebendo hidratação venosa, profilaxia antibacteriana e realizando exames laboratoriais complementares. Está programada a realização de exames de imagem com contraste para melhor avaliação do quadro clínico”, diz a nota.

Ainda de acordo com o hospital, Bolsonaro está consciente, orientado e sem dores após administração de analgésicos. A necessidade de transferência para outro centro médico será avaliada com base nos exames de imagem e discutida com a família, caso seja necessária.

A unidade destacou ainda que a condução do caso, por ora, permanece clínica, ou seja, sem indicação cirúrgica imediata.

A internação acontece durante uma viagem política de Bolsonaro pelo interior potiguar, onde cumpria agenda pelo projeto Rota 22, iniciativa do PL para fortalecer o partido no Nordeste. Após o mal-estar na madrugada, ele participou de um compromisso público em Santa Cruz, mas voltou a se sentir mal, sendo então encaminhado para atendimento emergencial. A equipe médica ainda não divulgou previsão de alta.