Carlos diz que Bolsonaro está "acordado e lúcido" e pede orações

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e atual vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), publicou em suas redes sociais que não sabia ainda o exato quadro de saúde do pai, mas afirmou que “desde o início da manhã” Bolsonaro “vem sentindo fortes dores abdominais”. Destacou que Bolsonaro está sedado, mas acordado e lúcido.

Neste momento, Bolsonaro está sendo transferido de helicóptero para um hospital em Natal, no Rio Grande do Norte. Carlos disse ainda que mesmo com as dores o pai iniciou suas atividades, mas apresentou piora ao longo da manhã, quando foi levado ao hospital de Santa Cruz (RN). Após passar por avaliação para verificar possíveis consequências permanentes da facada que sofreu, foi sedado para exames.

“Agora, conforme fui informado, está acordado e lúcido, sendo transferido de helicóptero para Natal (RN), para uma unidade hospitalar com mais recursos”, escreveu Carlos no X.



A princípio, meu pai, desde o início da manhã, vem sentindo fortes dores abdominais. Mesmo assim, iniciou suas atividades e, no percurso, não aguentando mais as dores, foi levado ao hospital de Santa Cruz (RN), onde foi avaliado com reflexos de aderências (consequências… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 11, 2025

Conforme apuração feita pelo Correio, Bolsonaro chegou por volta das 10h50 no hospital estadual Monsenhor Walfredo Gurgel e de lá o ex-presidente saiu para unidade particular de saúde.

Em contato com pessoas próximas e sem saber o quadro de saúde de Bolsonaro, Carlos informou que em breve médicos darão mais detalhes. “Mais uma vez, peço a todos orações e que torçam para que tudo dê certo”, escreveu.

Bolsonaro oficialmente no banco dos réus

Mais cedo, o Supremo Tribunal Federal (STF) publicou o acórdão da decisão que tornou Bolsonaro e ex-assessores réus por tentativa de golpe de Estado. O documento oficializa o início da ação penal que pode resultar na condenação dos acusados. Os réus serão intimados para apresentação de defesa prévia em até 5 dias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular