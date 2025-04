Anistia é continuidade do "golpe" de 8 de janeiro, diz líder do PT

Lindbergh argumenta que a aprovação da anistia é uma interferência do Legislativo no Judiciário; na foto, o parlamentar em sessão da Comissão de Ética da Câmara - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara)

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), disse nesta segunda-feira (14/4) que o projeto de lei da anistia é uma “continuidade do golpe de 8 de janeiro”. O deputado tem articulado nas últimas semanas junto ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para tentar conter as investidas da oposição para pautar o tema.

Na semana passada, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que a oposição já havia alcançado as 257 assinaturas necessárias para levar o pedido de tramitação em regime de urgência ao presidente da Câmara.

“O deputado que assina esse PL está depredando simbolicamente o Supremo e todas as instituições. Alguém acha razoável o Poder Legislativo interferir no Poder Judiciário de forma tão grosseira como esta para obstruir e anular um julgamento que está para começar?”, questionou Lindbergh em um post no seu perfil do X.

“Eu queria que os parlamentares soubessem: aqueles que estão assinando essa aventura estão se associando a uma organização criminosa que tenta impedir um julgamento isento do Supremo Tribunal Federal. Esse projeto é nitidamente inconstitucional”, continuou.

O PL da Anistia é a continuidade do golpe de 08 de janeiro. O que foi aquilo? Um brutal ataque às instituições. Esse PL não é para pacificar o país, é para continuar o golpe porque o ataque às instituições continua de forma muito violenta. O deputado que assina esse PL está… April 14, 2025

Para Sóstenes Cavalcante, o assunto deve ser “página virada” em alguns dias. “Estou confiante de que a anistia é uma questão de dias, no máximo algumas semanas, para que a gente possa virar essa página na Câmara dos Deputados e poder te levar lá no Senado a missão de que você, junto com o presidente Alcolumbre e seus outros 80 pares daquela Casa Alta, possa também, com celeridade, apreciar a matéria e aprovar”, disse ao senador Carlos Portinho (PL-RJ), na presença de jornalistas, na sexta-feira (11).

“O meu cronograma é, na reunião de 24 de abril, nós finalmente inserirmos na pauta da Câmara dos Deputados este requerimento de urgência. Na semana seguinte, eu acho que este é um assunto que já está maduro. Com toda a sinceridade, colegas deputados, imprensa aqui presente, eu tenho a convicção de que, em chegando no plenário, este texto vai passar com mais de 300 votos”, afirmou Sóstenes.

Motta, no entanto, tem evitado se comprometer com a oposição nesse tema. A avaliação de parlamentares ouvidos nas últimas semanas pelo Correio é de que ele não deseja se indispor com o governo Lula nem com o Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, nomes ligados ao próprio governo Lula já admitem que algumas das condenações aos golpistas do 8 de janeiro foram desproporcionais, o que pode abrir espaço para um diálogo entre governistas e oposição — possivelmente mediado por Hugo Motta — sobre o assunto.