Lula critica elite e reforça defesa da educação durante visita à fábrica

Durante uma visita à fábrica da montadora Nissan em Resende (RJ), nesta terça-feira (15/4), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a levantar bandeiras que marcaram a trajetória política dele: a valorização da educação pública, o combate às desigualdades e a crítica direta à elite econômica brasileira.

Sem meias palavras, Lula voltou a repetir que, apesar de anteriormente ser um operário “formado no Senai”, tornou-se um dos presidentes que mais investiu nas universidades e nos institutos federais no Brasil.

O discurso, carregado de tom crítico e político, também trouxe um olhar sobre os desafios sociais e econômicos enfrentados por milhões de brasileiros. Para o presidente, garantir o acesso ao ensino superior e à formação técnica é uma das principais ferramentas para romper o ciclo da pobreza e diminuir a dependência de programas sociais.

Leia também: Projeto para proteger crianças nas redes sociais ganha força após morte de menina no DF

Lula aproveitou a ocasião para defender a política de valorização do salário mínimo, uma pauta que tem gerado tensão com setores empresariais. Segundo ele, os empregadores muitas vezes reclamam do valor do mínimo sem enxergar o trabalhador como parte ativa da economia. “R$ 1.000 não é alto, nem de 1.500. Ao invés de olhar a pessoa como empregada, assalariada, olha ela como consumidor“, argumentou.

Além das pautas econômicas, o presidente lamentou o clima de intolerância que, segundo ele, tem crescido no país nos últimos anos. “Não é possível que esse país, que era o país mais querido do mundo, esse país era o país mais alegre do mundo, de repente foi tomado pelo ódio”, pontuou se mostrando preocupado com o impacto desse ambiente nas relações pessoais e familiares

A fala desta terça-feira vem na esteira de outro discurso feito no início da semana, em que Lula já havia acusado a elite brasileira de torcer contra o acesso dos pobres à educação. Para o presidente, ainda há resistência de setores privilegiados à ascensão social das classes populares.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política Moraes suspende extradição de búlgaro após Espanha recusar envio do bolsonarista

Moraes suspende extradição de búlgaro após Espanha recusar envio do bolsonarista Política Morre Dom Angélico Sândalo, voz ativa em lutas sociais e aliado de Lula

Morre Dom Angélico Sândalo, voz ativa em lutas sociais e aliado de Lula Política Bolsonaro caminha por hospital com ajuda de Michelle

Bolsonaro caminha por hospital com ajuda de Michelle Política Justiça da Espanha nega extradição de bolsonarista Oswaldo Eustáquio

Justiça da Espanha nega extradição de bolsonarista Oswaldo Eustáquio Política PEC da Segurança é "anseio" de brasileiros, defende secretário do Ministério da Justiça

PEC da Segurança é "anseio" de brasileiros, defende secretário do Ministério da Justiça Política Ministra Marina Silva é hospitalizada após queda de pressão em Brasília