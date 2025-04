Ex-assessor de Bolsonaro faz novos pedidos ao STF antes de julgamento

Filipe Martins, ex-assessor especial de Jair Bolsonaro (PL), fez um pedido neste sábado (19/4) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para não ser punido caso apareça em imagens e vídeos feitos por outras pessoas durante julgamento da denúncia contra ele feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado.

Autorizado a comparecer presencialmente na Corte no dia do julgamento, Martins foi multado no início do mês por um vídeo publicado por um dos seus advogados, o desembargador aposentado, Sebastião Coelho. Martins está proibido de utilizar as redes sociais por causa de medidas cautelares.

No pedido, a defesa pede que a Corte seja mais elucidativa na “ressalva quanto à responsabilização de Filipe por imagens, vídeos ou registros feitos por terceiros, inclusive profissionais da imprensa, para que tais exposições involuntárias não sejam interpretadas como violação das medidas cautelares impostas”.

Além disso, a defesa solicita a permissão para o acusado circular no Distrito Federal durante o dia, “com recolhimento obrigatório no período noturno”. O STF permitiu apenas o trajeto entre o aeroporto, o hotel onde ele ficará hospedado e o prédio onde irá acontecer o julgamento. Martins chegará na segunda-feira (21) e ficará até quarta-feira (23) na capital federal.

O julgamento da denúncia do ‘Núcleo 2’ irá analisar se as evidências estão aptas para a abertura de uma ação penal contra os investigados.

Além de Filipe Martins, ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência, apontado como a pessoa que editou a minuta do golpe, fazem parte do grupo Fernando de Sousa Oliveira (delegado da Polícia Federal), Marcelo Costa Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência da República), Marília Ferreira de Alencar (delegada da Polícia Federal), Mário Fernandes (general da reserva do Exército) e Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal).