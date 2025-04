Prestes a completar 95 anos, Sarney apresenta "melhora " após diagnóstico de covid

Internado desde a semana passada após apresentar sintomas gripais, o ex-presidente José Sarney (MDB) apresentou melhora em seu estado de saúde. A informação consta em boletim médico divulgado nesta segunda-feira (21/4), após a realização de exames que deram negativo para o coronavírus. Aos 94 anos — prestes a completar 95, nesta quinta-feira (24) —, o político foi diagnosticado com covid-19 na semana passada.

O ex-presidente disse ao Correio que se "sente melhor" e confirmou que "foi descartado" o diagnóstico de covid. Em nota, a médica Núbia Welerson Vieira, que trata o político, disse que Sarney apresenta "melhora importante" e "uma "tendência de recuperação" no quadro de saúde, o que permite a ele e seus familiares pensarem na comemoração de seu aniversário. A intenção é que Sarney viaje até São Luiz do Maranhão, sua terra natal, para festejar a data ao lado dos filhos e netos.



Figura central na história política recente do Brasil, José Sarney participou em Brasília de uma série de homenagens aos 40 anos da democracia ocorridas no mês passado. Primeiro presidente civil após o fim da ditadura militar, que durou de 1964 a 1985, ele assumiu o cargo de forma definitiva em março de 1985, após a morte do presidente eleito Tancredo Neves, de quem era vice na chapa formada pela oposição à época. Sua chegada ao poder marcou simbolicamente o início da redemocratização do país.

Antes da Presidência, Sarney já possuía uma longa trajetória política: foi deputado federal, governador e senador pelo Maranhão. Durante o regime militar, presidiu o então partido governista PDS, legenda que abandonou para se filiar ao MDB e unir-se ao movimento de transição democrática.